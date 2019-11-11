المحافظون في النمسا يوافقون على إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع الخضر

أعلن سبستيان كيرتز زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ، اليوم الاثنين، أن الحزب اتفق مع الخضر على البدء في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وحذر كيرتز -في مؤتمر صحفي عقده في فيينا- قائلا: "لن يكون من السهل تحقيق ذلك، لأن مواقف الخضر وحزب الشعب متباينة لدرجة كبيرة".

وقال كيرتز إنه بينما يسعى الخضر إلى الدفع لتنفيذ أجندة للمحافظة على البيئة ليس من السهل أن "يبتلعها" المحافظون، فإن حزب الشعب لديه أفكار قوية تتعلق بالحد من الهجرة وتحفيز الأعمال في النمسا.

وكان حزب الشعب النمساوي قد فاز في الانتخابات التي أجريت مؤخرا في سبتمبر الماضي بنسبة 37% من أصوات الناخبين، بينما حصل الخضر على نسبة 14% من الأصوات.

وانهار الائتلاف الحكومي بين حزب الشعب وحزب الحرية اليميني المتطرف في مايو الماضي، بسبب الاشتباه في تورط هاينز كريستيان ستراتشه زعيم حزب الحرية في مسائل فساد، واختار هذا الحزب أن يجلس في مقاعد المعارضة بعد أن مني بخسائر فادحة في الانتخابات الأخيرة.