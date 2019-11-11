داعب الأسكتلندي أندي روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزي، زميله محمد صلاح، نجم الريدز، بعدما صنع له هدفا رائعا في مباراته فريقهم أمام مانشستر سيتي أمس الأحد.

وحقق ليفربول انتصرًا كبيرًا على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في قمة نارية ضمن الجولة الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على ملعب الآنفيلد.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية، ما نشره روبرتسون، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، موجهًا رسالة لصلاح بعد الهدف قائلًا وهو يمزح: "لا تقلق يا صلاح.. سأجدك".

وأظهرت الكاميرات مطالبة صلاح لروبرتسون بلعب الكرة له عندما تسلمها المدافع الاسكتلندي في منتصف ملعب سيتي.

وركض روبرتسون قبل أن يلعب عرضية متقنة قابلها صلاح برأسية مدهشة في مرمى كلاوديو برافو.

وتحدث "روبرتسون" عن اللقاء، قائلا: "من الواضح أنهم هزمونا الموسم الماضي في سباق لقب الدوري، ولذلك فإن خوض مباراة كبيرة على أرضنا والخروج بالفوز أمر مهم".

وعن اللحظة الحاسمة التي غيرت مسار المباراة بقوله: "إنه الهدف الأول، لم نبدأ بأفضل طريقة، أعتقد أنهم حصلوا على ركنيتين في أول دقيقة، لذلك فإن الهدف الأول كان سيشكل عاملا مهما، سجل فابينيو هدفا عالميا في الزاوية العليا لنستطيع بعدها المضي قدما، لقد دافعنا أمام كل شيء رموه في طريقنا".

وعن أهمية الفوز في سباق اللقب، قال الظهير الأسكتلندي: "في المراحل النهائية من الموسم الماضي على وجه الخصوص، لم يفقد مانشستر سيتي النقاط، حاولنا التعامل مع كل مباراة على حدة، هذا الأمر سار معنا بطريقة جيدة في الموسم الماضي، ويعمل جيدا هذا الموسم أيضا، الأمر يتعلق بإبقاء الأمور في منظورها السليم، سنرى موقعنا بعد عطلة أعياد الميلاد والجدول المزدحم القادم إلينا".