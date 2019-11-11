رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو دول العالم للتحضير لمرحلة «ما بعد فشل صفقة القرن»

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس الأحد، دول العالم إلى التحضير لمرحلة "ما بعد فشل" صفقة القرن التي تعمل الإدارة الأمريكية على بلورتها منذ أكثر من عامين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال اشتية خلال مؤتمر في رام الله "إن العالم لا سيما الدول الأوروبية الصديقة والعربية الشقيقة مطالبون بالتحضير لمرحلة ما بعد فشل صفقة القرن على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي بعد أن أخفقت المفاوضات الثنائية في إنهاء الاحتلال".

وأضاف "أن فلسفة مشاركة طرف ثالث في العملية السياسية جاءت من أجل ردم الهوة في العلاقة غير المتوازنة بين المحتل والواقع تحت الاحتلال على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "الطرف الثالث الذي كان دائما أمريكيا متحيزا لإسرائيل كانت مشاركته دائما تجعل من طاولة المفاوضات غير متوازنة أكثر مما هي عليه، لذلك من المهم كسر احتكار واشنطن للعملية السياسية واستبدال ذلك بمؤتمر دولي".

وفي الشأن الفلسطيني، أكد اشتية على أهمية التوجه لإجراء انتخابات فلسطينية عامة "من أجل وقف الجدل العبثي الذي لم يوصلنا إلى هدف إنهاء الانقسام" المستمر منذ منتصف عام 2007.

وشدد اشتية على أن "تحقيق وحدتنا تحت سقف البرلمان سوف يمكننا من مواجهة السياسات الاستعمارية التي تشنها علينا إسرائيل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف في السابع من الشهر الماضي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بالتحضير وإجراء الاتصالات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية على أن تتلوها بعد ثلاثة أشهر انتخابات رئاسية دون تحديد موعد رسمي لذلك حتى الآن.