 سلطان عُمان يعزّي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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سلطان عُمان يعزّي ملك البحرين في وفاة رئيس الوزراء

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 2:12 م

بعث سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمملكة.

وأعرب السلطان- حسبما أفادت وكالة أنباء عُمان، اليوم الأربعاء- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لملك البحرين، داعيًا الله تعالى أن يسبغ على الفقيد من واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ويلهم الملك وأسرته والشعب البحريني الشقيق الصبر والسلوان.

وفي سياق آخر، بعث سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في الشيخ خليفة صباح صباح سعود الصباح .. معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

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