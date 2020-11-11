المترو يمنح عددًا من الركاب محفظة تذاكر مجانية

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تقديم هدايا رمزية لجمهور الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر من محطات الخط الأول الدمرداش وكوبرى القبة وسراى القبة.

وقالت الشركة في بيان، إن المهندس على الفضالي رئيس مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة يشرفون على العمل باستمرار في محطات الخطوط الثلاثة، ويتابعان عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيهاً كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأهدت الشركة، اليوم، عددا من الكروت الذكية لمجموعة من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب، حيث أثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه الذي اتخذته الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.