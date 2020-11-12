ملكة بريطانيا في مقدمة قائمة الانتظار للحصول على لقاح كورونا

اقترح البريطانيون أن تكون الملكة إليزابيث الثانية من بين أول من يتلقون لقاح فيروس كورونا أو كوفيد-19؛ لإظهار أن اللقاح آمن.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تم الكشف عن أن الملكة، وبقية أفراد العائلة المالكة، لن يكونوا قادرين على تخطي قائمة الانتظار للحصول على لقاح كوفيد-19، وفق ما ذكرته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

لكن الناس لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ للإعلان عن إصرارهم على أن يجرب أفراد العائلة المالكة والنواب اللقاح أولاً، في محاولة لطمأنة الجمهور العام بأنه "آمن وفعال" وفق الصحيفة.

وقال مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي: "نأمل أن تضع الحكومة الموجودة الملكة ودوق إدنبره (زوجها) في مقدمة قائمة الانتظار".

كما اتضح أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتعين عليه انتظار دوره أيضاً.

ووفقًا لقائمة الأولويات، سيكون ولي العهد الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عامًا، من بين المجموعة الرابعة التي سيتم تطعيمها، حيث احتل رئيس الوزراء، 56 عامًا، المرتبة التاسعة في من هم أكبر من 55 عامًا، والأمير وليام، 38 عامًا، في المجموعة الأخيرة، أو الحادية عشر في التطعيم.

وأصيب كل من أمير ويلز (تشارلز) وجونسون ودوق كامبريدج (وليام) بالفيروس، لكن العلماء لا يزالون غير متأكدين من حقيقة المناعة بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19 منذ يناير، ما يعني أن آثاره طويلة المدى لا تزال غير واضحة.

وسيكون أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في قائمة الانتظار، بما في ذلك الملكة البالغة من العمر 94 عامًا، يليهم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والبالغون المعرضون لمخاطر عالية أقل من 65 عامًا.

كانت هناك أيضًا مخاوف من أن الشركات الغنية قد تحاول اقتناص اللقاحات مباشرة من الشركة المصنعة؛ لسرعة إعادة موظفيها إلى العمل وتعويض الأموال التي نزفت أثناء الإغلاق.