النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمال خطة التحول الرقمي

وجَّه المستشار النائب العام، اليوم، بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي -مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية –، كخبير استشاري للنيابة العامة فيما تشرف عليه إدارة النيابات وإدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة من أعمال في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي في أعمالها.



وذكرت النيابة أن المستشار النائب العام، اجتمع، اليوم، بالإدارات الثلاث في حضور الخبير، استعرضوا خلاله ما تشرف عليه النيابة العامة من أعمال وبرامج في مجال التحول الرقمي، وما تضطلع بتنفيذه في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وذلك لإبداء الخبير رأيه الاستشاري فيها ووضع خطة لتحديثها وتطوير أدائها، واستكمال الأعمال التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها في هذا المجال خلال الفترة القادمة، في إطار تفعيل النيابة إستراتيجية التحول الرقمي في أعمالها.