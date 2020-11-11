تركيا: سنشارك في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ

ذكرت الرئاسة التركية أن أنقرة ستشارك في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وأفادت الرئاسة بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين,

وكان الكرملين أكد في وقت سابق أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يتضمن نشر أي قوات حفظ سلام تركية في المنطقة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول :"لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في وقت سابق أنه سيتم إقامة مركز لقوات حفظ سلام "بجنود روس وأتراك في الخدمة"، وأضاف أن تركيا ستلعب دورا في مراقبة وقف إطلاق النار.

وجاء التوصل إلى الاتفاق في أعقاب تصعيد دموي مستمر منذ أسابيع للسيطرة على ناجورنو كاراباخ ، الذي تسيطر عليه إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية، إلا أن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.