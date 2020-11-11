نتنياهو ناعيا رئيس وزراء البحرين: أثمن مساهمته الكبيرة في تحقيق السلام بين بلدينا

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خيفة.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، «أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي بخالص التعازي لملك البحرين، صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة، وللأسرة الملكية وللشعب البحريني، في وفاة رئيس الوزراء، كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته».

وأضاف «أثمن مساهمته الكبيرة في تحقيق السلام بين بلدينا».

وأعلن الديواني الملكي البحريني، صباح الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1326467329769791490