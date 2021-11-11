سقوط عصابة الاتجار بالمخدرات في الزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، مساء اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء بالتنسيق مع مكافحة المخدرات بضبط 3 أشخاص في أثناء تواجدهم بمسكن أحدهم، وعثر بداخله على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1500 جرام، و80 جرامًا من مخدر البودر، و800 جرام من مسحوق أبيض لتجهيز البودر المخدر، و57 جرامًا من البودر الأصفر "مادة خام لتصنيع البودر"، و3 موازين حساسة، و3 زجاجات بداخلها مادة الأسيتون "المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المشار إليها"، وأدوات التصنيع، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة و17 كيس "تبغ".

كما تم ضبط دراجة بخارية، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في تصنيع المواد المخدرة، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والدراجة لتسهيل تنقلاتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.