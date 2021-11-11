إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 بسيدي سالم

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، الأربعاء، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة، على مساحة فدان، و23 قيراطا و3 أسهم، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

ترأس الحملة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أعلن محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 23 حالة تعد على مساحة فدان، و23 قيراطا و3 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وازالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.