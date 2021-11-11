رئيس بيلاروس يهدد بوقف عبور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية مسألة المهاجرين

ذكر الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، أنه سوف يدرس وقف عبور الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في حال أغلقت بولندا الحدود أمام الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للعبور منها إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال لوكاشينكو لوكالة الأنباء الرسمية "بيلتا"، خلال اجتماع مع مسؤولي حكومته في مينسك: "إذا ما فرضوا عقوبات إضافية نمقتها ولا نقبلها فسوف نضطر للرد".

وقال الرئيس السلطوي أيضا إنه طلب من روسيا إرسال قاذفات قنابل إستراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية لمراقبة حدود البلاد وهناك تفكير في غلق نقاط عبور الشحنات إلى أوروبا بالإضافة إلى إجراءات أخرى محتملة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومازال الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط على الأغلب يخيمون بالقرب من الحدود مع بولندا على الجانب البيلاروسي، على أمل العثور على مأوى في الاتحاد الأوروبي. ودعت ليتوانيا المجاورة التي تواجه نفس المشكلة، الأمم المتحدة إلى فتح ممر إنساني في بيلاروس.