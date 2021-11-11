أطلق رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل (B5)، وذلك بهدف دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من انفجار ميناء بيروت البحري.

ويهدف المشروع المدعوم من البنك الدولي إلى تقديم منح لأكثر من 4300 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الإنفجار وخصوصا المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، على أن تقدم الطلبات عبر شركة "كفالات".

حضر الحفل نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزراء المالية يوسف خليل والصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار والزراعة عباس الحاج حسن وعدد من النواب والسفراء ونواب وسفراء أجانب يمثلون الدول التي أسهمت في تمويل الصندوق، أضافة إلى حشد من مدراء وممثلي القطاعات الإنتاجية، والشركات المعنية بإطلاق الصندوق.

ويعمل صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل على تقديم مِنح لنحو 4300 مؤسسة للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر التي تضرّرت بشكل مباشر من جراء إنفجار ميناء بيروت، وهو ممول بموجب منح من البنك الدولي ودول عدة لمدة خمس سنوات، بهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال.

ويعد اسم B5 اختصارا للعبارة الإنجليزية (building Beirut businesses back and better fund) وهي تسمية تتماشى مع مساحة خمسة كيلومترات من موقع الإنفجار حيث تضررت عشرات مؤسسات الأعمال ذات الملكية الخاصة إضافة إلى خسائر كبيرة بالموجودات والمخزونات في هذه المنطقة شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.