 حماس تعلن تسلمها ردّ إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في غزّة وإطلاق سراح أسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تعلن تسلمها ردّ إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في غزّة وإطلاق سراح أسرى

وكالات
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 3:35 ص | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 3:36 ص

أعلنت حركة حماس، فجر السبت، أنها تدرس ردّ إسرائيل على مقترح بشأن هدنة في غزّة وإطلاق سراح أسرى محتجزين في القطاع.

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزّة خليل الحية، إن حركة حماس تسلّمت اليوم ردّ الاحتلال الرسمي على موقف الحركة الذي سُلّم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن الحركة ستدرس هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستُسلّم ردّها.

وكان وفد أمني مصري قد وصل تل أبيب الجمعة، يضم مختصين لمناقشة الإطار الشامل لوقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت قناة «إكسترا نيوز« عن مصدر مصري قوله إن هناك تقدما ملحوظا فى تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

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