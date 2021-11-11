شاب يشنق نفسه بالعمرانية حزنا على والدته

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، علي التخلص من حياته شنقاً، داخل منزله لمروره بحالة اكتئاب عقب وفاة والدته بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى المشرحة.



وتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.



وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مشنوق ومدلي بحبل مربوط بجنش المروحة، وأن المتوفي يعاني مؤخراً من حالة اكتئاب عقب وفاة والدته، وأنه أقدم علي الانتحار بصنع مشنقة لنفسه ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.