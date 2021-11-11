 مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعي بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم ‏إمارة رأس الخيمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعي بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم ‏إمارة رأس الخيمة


نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 5:33 م

استقبل مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم ‏بالعجوزة، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة ‏الإمارات العربية المتحدة، وقرينته الشيخة حصة بنت صقر القاسمي والوفد المرافق ‏لهما، خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

شملت الزيارة التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة فى كافة التخصصات الطبية بمستشفى ‏القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة.

كما التقى الشيخ ‏‎عبدالله بن حميد القاسمي خلال الزيارة بعدد من مصابي عمليات مكافحة ‏الإرهاب.

وأعرب عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيداً بالمنظومة الطبية المتطورة وكفاءة الأطقم ‏الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

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