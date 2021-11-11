مستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعي بالعجوزة يستقبلان رئيس مكتب حاكم ‏إمارة رأس الخيمة

استقبل مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة، الشيخ عبدالله بن حميد القاسمى رئيس مكتب حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرينته الشيخة حصة بنت صقر القاسمي والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.
شملت الزيارة التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة فى كافة التخصصات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية ومركز الطب الطبيعى والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة.
كما التقى الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي خلال الزيارة بعدد من مصابي عمليات مكافحة الإرهاب.
وأعرب عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيداً بالمنظومة الطبية المتطورة وكفاءة الأطقم الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة.
حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.