توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشكر إلى المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، قائلًا: «التزامك وشغفك وحنكتك الدبلوماسية حيوية، لتحقيق التقدم الهائل في تغير المناخ».



وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ «COP27»، مساء الجمعة، أن رسالته اليوم مرتبطة بمنع حصول كارثة مناخية، والاستفادة من فرصة الانتقال للطاقة الخضراء، مؤكدًا أن الأمر «مهم لحاضرنا ومستقبلنا».



ولفت إلى أن «منظمة الأرصاد الجوية العالمية، أفادت بأن الولايات المتحدة شهدت طقسًا أشد حرارة في آخر 8 سنوات»، مضيفًا: «عانينا من جفاف تاريخي، وحرائق، وعواصف مدمرة، وفي إفريقيا نرى الكثير من أمم العالم الأكثر تضررًا من تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي».



وشدد على أهمية التعامل مع قضية المناخ، لتحقيق الأمن البشري والاقتصادي والبيئي والقومي، مستشهدًا بما تفعله الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المناخية بحزم وعزيمة.



وأشار إلى أنه وضع منذ تولي الرئاسة، برنامجًا طموحًا للتصدي للأزمة المناخية، وزيادة الأمن الغذائي في أمريكا ودول العالم، مضيفًا: «انضممنا لاتفاق باريس، وأعدنا إنشاء منتدى الاقتصادات الكبرى لدفع الدول على زيادة الطموح المناخي، وفي جلاسجو ساعدت الولايات المتحدة التوصل إلى التزامات حيوية».