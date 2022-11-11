أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والتي أقيمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية أبرزها ليفربول مع مانشستر سيتي.

كما سيلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، مع بيرنلي في الدور ذاته، بينما سيلعب ليستر سيتي مع فريق ميلتون كينز دونز.

فيما ودعت أندية توتنهام هوتسبير، تشيلسي، وأرسنال منافسات بطولة كأس الرابطة، بعد هزيمتهم في دور الـ 32، والتي أقيمت مبارياته على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وجاءت نتائج قرعة كأس الرابطة كما يلي:

- ولفرهامبتون ضد جيلينجهام

- ساوثهامبتون ضد لينكولن سيتي

- بلاكبيرن روفرز ضد نوتنجهام فورست

- نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

- مانشستر سيتي ضد ليفربول

- مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

- ميلتون كينز دونز ضد ليستر سيتي

- تشارلتون ضد برايتون.