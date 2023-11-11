تراجع عدد السيارات المستوردة من اليابان بنسبة 57% خلال أول 9 أشهر من 2023

55 % تراجعا فى واردات السيارات الصينية و67% بالأوروبية و62% بالكورية

محمد المهم

هبطت واردات مصر من السيارات اليابانية بنسبة 57% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى لتصل إلى 17073 سيارة مقابل 38862 سيارة يابانية تم استيرادها خلال الفترة المماثلة من عام 2022، بحسب تقرير حديث حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه.

ووفق التقرير، فقد انخفضت أيضا أعداد السيارات الصينية الواردة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى بنسبة 55% لتصل إلى 14939 سيارة مقابل 33502 سيارة فى نفس الفترة من عام 2022.

وبذلك احتلت دولة اليابان المرتبة الأولى فى قائمة الواردات المصرية من السيارات بإجمالى يزيد على 17 ألف سيارة.

كما تراجعت واردات السيارات الأوروبية المستوردة بنسبة 67% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 7040 سيارة مقابل 21558 سيارة فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

كما هوت السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية منذ بداية العام وحتى سبتمبر بنسبة 62% لتصل إلى 6199 مركبة مقابل 16357 مركبة بالفترة المماثلة من 2022.

بحسب التقرير، فقد تراجعت السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 85% لتصل إلى 655 سيارة مقابل 4517 سيارة خلال الأشهر ذاتها.

وأوضح تقرير أن مصر لم تستورد من دولة الهند إلا سيارة واحدة خلال أول 9 أشهر، وذلك مقابل 2251 سيارة هندية تم استيرادها فى نفس الفترة من عام 2022، بحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه.

وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، نحو 61 ألف سيارة مقابل 160 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 99 ألف مركبة.

وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب تقرير لأميك.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».