قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، إن الوضع في المستشفى كارثي وخرج عن السيطرة.

متحدثا من داخل مجمع الشفاء، أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال تقصف كل مكان في محيط المستشفى.

وأشار إلى أنّ جريحا كان قد أصيب في غارة إسرائيلية سابقة، أصيب برصاصة قناصة من خارج المستشفى.

وأوضح أنّ هناك العشرات من الجثث في ساحة المستشفى ولا يمكن دفنها بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، قائلا إنهم تواصلوا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتنسيق بشأن دفن الجثامين في ساحة المستشفى، لكن اللجنة لم ترد عليهم.

ونوه بأنه لم يتم إجراء غسيل الكلى للمرضى اليوم، معبرا عن مخاوف هائلة على حياة 37 طفل في الحضانات بسبب توقفها.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.