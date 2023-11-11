البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن بقرار يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة

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طالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

كما طالب البيان، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، مشيرا إلى رفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وأكد إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية.

ولفت إلى ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وشدد على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.