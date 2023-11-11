الشرطة الإسبانية تعتقل 120 شخصا في حملة كبيرة ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت الشرطة الإسبانية ضربة قوية ضد استغلال الأطفال في المواد الإباحية باعتقال أكثر من 120 شخصا.

وقالت الشرطة الوطنية اليوم السبت إن هذا "أحد أهم الإجراءات ضد إنتاج وتوزيع وحيازة المواد الإباحية للأطفال" في إسبانيا.

وأضافت أنه تم تفتيش ما مجموعه 125 منزلا ومكتبا في أجزاء مختلفة من البلاد وتمت مصادرة نحو 500 تيرابايت من البيانات "ذات المحتوى الإباحي المتشدد".

ومن بين 121 شخصا اعتقلوا، كان هناك 118 رجلا وثلاث نساء.

وتم ضبط "أكثر من 2 مليون ملف تتضمن اعتداء جنسيا خطيرا على فتيات صغيرات جدا" من أحد الرجال المحتجزين في مدريد وحدها.

وقال البيان إن "العديد من مقاطع الفيديو تميزت بدرجة عالية من العنف تجاه الضحايا وانتشرت عبر 10 أقراص صلبة كبيرة".

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية المزيد من الجناة والضحايا المشتبه بهم.

ولم تقدم السلطات في البداية أي معلومات إضافية عن الجناة والضحايا.