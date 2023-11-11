أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استشهاد طفلين داخل حضانات مستشفى مجمع الشفاء الطبي إلى جانب مريض تحت أجهزة التنفس الاصطناعي جراء خروج المستشفى عن الخدمة اليوم؛ بسبب نفاد الوقود.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى عجز الطواقم الطبية داخل غرف العمليات عن إجراء العمليات للجرحى والمصابين بسبب انقطاع الكهرباء، لافتا إلى استشهاد 5 من الجرحى حتى الآن.

ووصف الموقف الراهن داخل المستشفى بالكارثي نتيجة توقف مولد الكهرباء الثانوي، قائلا: «المستشفى الآن في ظلام دامس، الطواقم الطبية تحاول أن تفعل شيئا للحالات الحرجة من خلال الأساليب البدائية والأجهزة اليدوية».

وتابع: «سوف نشهد ارتفاعا في عدد وفيات المرضى على أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال خلال الساعات المقبلة»، مشيرا إلى تواجد 37 طفلا داخل حضانات الأطفال و30 مريضا بغرف العناية المركزة.

وأشار إلى استمرار الاحتلال في تصعيده العسكري على المستشفى من جميع الاتجاهات، لافتا إلى تعرض جزء من العناية المركزة ومستشفى الجراحة للتدمير جراء استهدافها بالمدفعية.

ولفت إلى استهداف قناصة الاحتلال مجموعة من النازحين المقيمين بالمستشفى عقب محاولتهم الخروج من المستشفىاليوم، قائلا: «نحن الآن لا نستطيع الخروج لجلب الشهداء الذين يقعون على بعد أقل من 10 أمتار من بوابة المستشفى بسبب كثافة النيران وحصار المجمع».

وتابع: «أحد المرضى داخل المستشفى كان ينظر من نافذة غرفته تم قنصه وهو الآن بحالة خطرة، وأحد العاملين كان يمر بين الأقسام ليتابع معدل الأكسجين بعد توقف المحطة عن العمل جرى قنصه في عنقه وهو بحالة حرجة لا نستطيع علاجه بسبب توقف جميع الخدمات».