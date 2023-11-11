 وزير الخارجية السعودي: البيان الختامي للقمة الرياض يؤكد فرض إدخال الوقود إلى غزة فورا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية السعودي: البيان الختامي للقمة الرياض يؤكد فرض إدخال الوقود إلى غزة فورا

هديل هلال
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 7:08 م

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن «قادة العرب والمسلمون اجتمعوا في القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لإرسال رسالة موحدة أن تلك الحرب يجب أن تتوقف».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية بمدينة الرياض، مساء السبت، أن القادة اعتمدوا بيانًا يتضمن مجموعة من النقاط، بينها العمل على كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إسلامية وعربية ودولية؛ تشمل الغذاء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأشار إلى أن الدول المشاركة تطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باستكمال التحقيق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل.

وذكر أن الأمانتين لجامعة الدول ومنظمة التعاون وجهتا بإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنصات إعلامية رقمية تنشرها.

ولفت إلى تكليف لجنة مشكلة من عدد من وزراء الخارجية، ضمنها السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، بالعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي، والتعجيل بإنهاء تلك الحرب.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية، والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها، ضمن المبادرة العربية للسلام.

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