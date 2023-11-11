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بركات: مواجهة الجونة لن تكون سهلة على الأهلي

محمد عاطف
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 4:43 ص | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 4:43 ص

أثنى محمد بركات لاعب الأهلي السابق، على علاء عبد العال مدرب الجونة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، والمقرر لها مساء اليوم السبت.

ويستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي على ستاد خالد بشارة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "علاء عبد العال من أفضل المدربين في الدوري الممتاز، واللقاء لن يكون سهلا أمام الأهلي".

وأضاف: "أحمد بلحاج متألق للغاية مع الجونة، والفريق يسير بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: "مواجهة الجونة لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للأهلي".


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