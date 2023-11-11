وزير دفاع الاحتلال يهدد سكان بيروت بمصير أهل غزة

هدد وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، سكان العاصمة اللبنانية بيروت بأنهم "سيلقون مصير أهل قطاع غزة"، في حال نشبت حرب بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن جالانت، قوله: "قد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس الوضع مثل غزة، حيث يرفعون بالفعل العلم الأبيض ويهربون من منازلهم".

وأضاف جالانت، خلال مشاركته في جلسة تقييم أمني شمالي البلاد: "(حسن) نصر الله، يجر لبنان إلى حرب قد تندلع".

وأشار إلى أن الأمين العام لحزب الله، "على وشك ارتكاب خطأ فادح، ومن سيدفع الثمن هم مواطنو لبنان"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "عدوانية حزب الله لم تعد مجرد استفزاز".

وفي وقت سابق السبت، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، إن عمليات الحزب العسكرية ضد إسرائيل "مستمرة" رغم كل الإجراءات الوقائية التي تتخذها تل أبيب.

وكشف "نصرالله"، أن جماعته "بدأت في استخدام صواريخ بركان التي يصل وزنها إلى نصف طن في عملياتها".

وشدد على أن "حزب الله"، "أبلغ العدو الإسرائيلي بشكل رسمي، أننا لن نتسامح مع استهداف المدنيين (في قطاع غزة)".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وسقط لحزب الله 70 مقاتلا خلال المواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، وفق إحصاء رسمي للحزب اللبناني.

وتأتي الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على وقع "حرب مدمرة" تشنها إسرائيل منذ 36 يوما، استشهد خلالها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب فيها 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.