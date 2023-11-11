مدير عام وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يطبق على مجمع الشفاء الطبي من كل الجهات

أفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، في تصريح لقناة الجزيرة الإخبارية، منذ قليل، بتجدد القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى إطباق الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي من كل الجهات.

وكان البرش، قد كشف عن عزمهم حفر مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء، اليوم السبت لدفن شهداء لم يتمكنوا من الخروج لدفنهم بسبب القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل منذ 3 أيام بمحيط المجمع.

وقال البرش، في تصريحات صحفية، ليل الجمعة/السبت: "القصف لا يهدأ بمحيط المستشفى منذ 3 ليالي. يوجد قصف بشكل عنيف جدا كل دقيقة تقريبا بهدف التمهيد لدخول المجمع".

وأضاف أن قصف الاحتلال الإسرائيلي عرقل دخول أو خروج عربات الإسعاف من وإلى المجمع. قائلا: "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".

وتابع: "لا نستطيع أن ندفن الموتى الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى. نريد أن نحفر مقبرة جماعية في الصباح داخل الشفاء لدفن 100 جثة ملقاة الآن في المستشفى".