حزب الله: الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة

قال مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني محمد عفيف، إن «الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من احتلال قرية لبنانية واحدة».

وأضاف في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين: «بعد 45 يومًا من القتال الدامي، ما زال العدو عاجزًا عن احتلال قرية لبنانية واحدة، ولدينا عناصر حاسمة في الميدان ومنها إرادة المقاومين، ولدينا الأرض التي تعرفنا ونعرفها».

وتوجه برسالة إلى قوات الاحتلال، قائلًا: «طالما أنكم عاجزون عن القتال البري والتقدم البري، وطالما أنكم عاجزون عن السيطرة الفعلية على الأرض، وستبقون عاجزين، فلن تحققوا أهدافكم ولن يعود سكان الشمال أبدًا».

وأشار إلى «ضخ المزيد من الصواريخ كمّا ونوعا»، مؤكدًا أن «القوات في الصفوف الأمامية لديها ما يكفي من السلاح والمؤن؛ لحرب طويلة يستعد لها الحزب على الجبهات كافة».

وأكمل: «صواريخنا طالت قبل أيّام ضواحي تل أبيب وحيفا، وكلّ الاستهدافات التي قمنا بها في الأيّام الأخيرة ردّ على الحديث عن أنّ مخزوننا الصاروخي تراجع».

وأكد أن «علاقة الحزب بالجيش اللبناني كانت وتبقى متينة وقوية»، معقبًا: «نقدّر دوره، ولن يستطيعوا فك الارتباط بين الجيش والمقاومة، وكلاهما كلٌّ بطريقته وإمكاناته في معركة الدفاع عن لبنان واللبنانيين».

وأرجع الأنباء المتداولة عن المفاوضات أو الحراك السياسي إلى «صمود أبطال المقاومة في الميدان»، مشيرًا إلى أن «وقائع الميدان ستكون لها الكلمة الفصل في السياسة والقرار».