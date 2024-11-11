رئيس وزراء اليابان يواجه تصويتا آخر في البرلمان بعد خسارة حزبه في الانتخابات

يواجه رئيس الوزراء الياباني شينجيرو إيشيبا تصويتا آخر في البرلمان اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تكبد ائتلافه الحاكم أسوأ خسارة انتخابية منذ أكثر من عقد، على الرغم من احتمالية إعادة انتخابه لرئاسة الوزراء .

وكان حزب إيشيبا الحاكم، الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشريكه الأصغر في الإئتلاف الحاكم حزب كوميتو قد فقدا الأغلبية في مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدا، وهو المجلس الأقوى في البرلمان الياباني، في انتخابات جرت يوم 27 أكتوبر بسبب استمرار غضب الناخبين من سوء السلوك المالي لحزبه.

ويجتمع البرلمان في جلسة خاصة في وقت لاحق من اليوم الاثنين لاختيار الزعيم المقبل، حيث يتطلب القانون إجراء تصويت خلال 30 يوما من الانتخابات العامة.

وفي الماضي، لم يحظ هذا التصويت باهتمام كبير حيث كان من المؤكد تقريبا أن يصبح زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي رئيسا للوزراء.

ورغم أنه من المرجح إعادة انتخاب إيشيبا اليوم الاثنين، إلا إنه سيواجه منافسة من زعيم المعارضة البارز يوشيهيكو نودا.