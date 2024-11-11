وفا: حملة مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين والجامعات الإسرائيلية

تشهد الجامعات الإسرائيلية موجة مقاطعة غير مسبوقة للأكاديميين فيها منذ بداية الحرب على غزة، وصلت إلى أكثر من 300 حالة مقاطعة، وفق معطيات لجنة رؤساء الجامعات، التي نشرت اليوم الأحد.

وسجلت بلجيكا أعلى عدد من حالات المقاطعة لأكاديميين إسرائيليين ووصلت إلى بواقع 40 حالة، تلتها الولايات المتحدة مع 35 حالة، ثم بريطانيا 20 حالة، وهولندا 15 حالة، وإيطاليا 10 حالات مقاطعة في أعقاب مبادرة أطلقها اتحاد الأكاديميين فيها.

ويتم التعبير عن مقاطعة الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين بأشكال متعددة، وأبرزها رفض نشر مقالات علمية والتي بلغ عددها 50 حالة تقريبا.

كما تم إلغاء حوالي 30 محاضرة لأكاديميين إسرائيليين، وفي المقابل سُجلت حوالي 30 حالة رفض فيها أكاديميون أجانب إلقاء محاضرات في مؤتمرات علمية وأيام دراسية نظمتها جامعات إسرائيلية.

وسُجلت حوالي 30 حالة إلغاء أو تعليق تعاون في الأبحاث أو بين جامعات إسرائيلية وأجنبية وتبادل طلاب.

وشملت هذه المقاطعة للجامعات الإسرائيلية الكثير من الكليات والمجالات العلمية، بينها التاريخ والحقوق وعلم الآثار والدراسات اليهودية والثقافات والعلوم الطبيعية والهندسة.

وأشارت المعطيات إلى أن "الوضع خطير بشكل خاص" في بلجيكا التي ألغت حوالي 15 منحة أكاديمية، وشملت حالات أخرى رفض إصدار توصيات وتقارير لباحثين إسرائيليين وتجاهل رسائل خطية أو شفهية منهم.

وقال رئيس طاقم مكافحة المقاطعة الأكاديمية في لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون شلنغر، إن "المقاطعة الأكاديمية هي إحدى التحديات المركزية التي تواجهها الجامعات الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر، في الحلبة الدولية".

وأضاف أن ظاهرة المقاطعة الأكاديمية تتصاعد بشكل كبير إثر الحرب وتهدد باستهداف المكانة الأكاديمية الإسرائيلية