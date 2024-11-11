 قراصنة يخترقون هواتف قيادات إسرائيلية وينشرون صورا فاضحة لهم - بوابة الشروق
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قراصنة يخترقون هواتف قيادات إسرائيلية وينشرون صورا فاضحة لهم

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 11:52 م

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لعدد من المسئولين الإسرائيليين في وزارة الجيش، وعلى رأسهم وزير الجيش الأسبق، بيني جانتس، وقالوا عنها إنها بعد أن تم اختراق هواتفهم، ونشر هاكر صورا فاضحة للوزير الإسرائيلي، بيني جانتس، في أحد الفنادق الإسرائيلية.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "قراصنة يُعتقد أنهم تابعون للمخابرات الإيرانية كشفوا البيانات الشخصية لمسئول عسكري كبير وعالم نووي عمل في مركز سوريك للأبحاث النووية".

وأضافت الصحيفة أن القراصنة نشروا صورا "التُقطت في سوريك، إلى جانب لقطات شاشة تكشف عن الأسماء المفترضة لعلماء نوويين آخرين مشاركين في مشروع مسرع الجسيمات في المنشأة".

ومن دون تحديد أسماء، ذكرت الصحيفة أن هؤلاء القراصنة زعموا أنهم اخترقوا الحساب الشخصي لمدير عام سابق لوزارة الجيش، ونشروا صورا ووثائق خاصة، كما سربوا بيانات شخصية تخص سفيرا إسرائيليا حاليا وملحقا عسكريا سابقا في الولايات المتحدة، فضلا عن معلومات عن أفراد عائلات مسؤولين إسرائيليين كبار.

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