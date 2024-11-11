رئيس وزراء اليابان يتعهد برصد 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي

تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا برصد أكثر من 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في اليابان خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تحفز هذه المساعدات المقدرة بحوالي 10 تريليونات ين (1ر65 مليار دولار) لضخ استثمارات عامة وخاصة بأكثر من 50 تريليون ين خلال السنوات العشر المقبلة في مشروعات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إيشيبا كان يتحدث في إيجاز صحفي بعد إعادة انتخابه كرئيس للوزراء في مجلس النواب الياباني اليوم. وقال إنه يريد نشر نماذج إيجابية للتنشيط الإقليمي لصناعة الرقائق مثل مصنع شركة تي.إس.إم.سي التايوانية للرقائق في منطقة كوماموتو في مختلف أنحاء اليابان.

وأشار رئيس الوزراء إلى اعتزامه مناقشة تمويل الخطط مع الوزارات المختلفة، لكنه لن يمول أيا من هذه الإجراءات من خلال بيع سندات سد عجز الميزانية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية يابانية في وقت سابق أن الحكومة تبحث عن طريقة جديدة لتوفير التمويل لقطاع أشباه الموصلات في اليابان. وتخطط حكومة إيشيبا لطرح سندات مضمونة بأصول مملوكة للدولة ومنها شركة إن.تي.تي للاتصالات لتوفير الدعم لشركات أشباه الموصلات، بحسب صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية.

ورصدت اليابان حوالي 4 تريليونات ين في ميزانياتها الإضافية السابقة لإنعاش قطاع الرقائق، ومنها 920 مليار ين لصالح شركة رابيدوس كورب في إقليم هوكايدو.

يذكر أن مجلس النواب الياباني عقد جلسة خاصة اليوم لاختيار رئيس للوزراء حصل إيشيبا خلالها على 221 صوتا مقابل 160 صوتا لمنافسه زعيم المعارضة يوشيهيكو نودا في أول تصويت من نوعه منذ 30 عاما.