لقى شاب مصرعه على يد شقيقه في منطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، إثر طعنه بسلاح أبيض "مطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا بمقتل شاب طعنًا على يد شقيقه في دائرة المركز، وعرض الأمر على اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، الذي أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب أن مشاجرة نشبت بين المتهم، ويدعى "ر"، وبائع آيس كريم أثناء مروره أسفل منزله، حيث اشتبك المتهم معه بالأيدي بسبب ارتفاع صوت البائع أثناء النداء على الآيس كريم، حضر المجني عليه، ويدعى "مينا"، شقيق المتهم، للتدخل وفض النزاع.

وأفادت التحريات بأن المجني عليه، بعد مغادرة بائع الآيس كريم، وبّخ شقيقه الأصغر لتعنيفه البائع، وأثناء إمساك المجني عليه بشقيقه وضربه، كان بحوزة المتهم سلاح أبيض "مطواة"، فوجه طعنة قوية إلى رقبة شقيقه بقصد الإفلات من قبضته، ما أدى إلى وفاته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المذكور.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريح بمعرفة الطبيب الشرعي.