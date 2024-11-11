رسالة خاصة من الهلال السعودي لمهاجمه السابق

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وجه الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين، رسالة إلى مهاجمه السابق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة «إكس»: «جوميز! بإمكانك الآن الاستمتاع بحياتك بعد اعتزال كرة القدم.. لن ننساك "بافي" ولن ننسى المجد الأزرق».

وكان جوميز قد أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة، لعب خلالها لـ 8 أندية، أبرزهم، الهلال السعودي وليون وسانت إيتيان ومارسيليا في فرنسا، وكذلك جالطة سراي التركي.

يُذكر أن جوميز لعب مع الهلال السعودي 146 مباراة، سجل خلالهم 105 هدفًا وصنع 18 آخر، وتوج مع الزعيم بـ 6 بطولات.