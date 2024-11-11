عقد امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي ورقيا

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمي، والرسمي لغات، والخاص والخدمات، ورقيا طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانيه تسلم للمدرسة، ويكون تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، تعقد الامتحانات إلكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة Short Essay بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.

وأكدت الوزارة، أنه في حالة حدوث أية مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في ذات موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت (الخاص - الخدمات "أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت" كسر - سرق)، يتم امتحانهم ورقياً على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكتروني.

ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة تعليمية.