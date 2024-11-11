قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية التقوا منذ عام، لإدانة واستنكار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن الجريمة الإسرائيلية لازالت مستمرة.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين: «منذ عام والجريمة مستمرة، فهل نلتقي اليوم لنستنسخ الماضي وأحداثه أم نبدل في مسار المستقبل القادم؟».

وأكمل: «أكدنا العام الماضي ضرورة وقف العدوان وحماية الفلسطينيين، لكن محصلة السنة كانت عشرات الآلاف من الشهداء وملايين المهجرين في فلسطين ولبنان».

ولفت إلى أن سعي الدول العربية لتحقيق السلام وعدم التزام إسرائيل به لا يعود إلى «خطأ في التوجهات، وإنما القصور في تحضير الأدوات».

واستطرد: «نقول وهم يفعلون، نقدم السلام فنحصد الدماء، أما تغيير النتائج وهو ما نسعى إليه يتطلب استبدال الوسائل والآليات القائمة، ولو اتفقنا على المبادئ المطروحة، فيجب أن نبحث كيف نحولها إلى تطبيق على أرض الواقع».

وتساءل عن قيمة الحقوق المستباحة للشعب الفلسطيني، عندما لا يمتلك الفلسطينيون أساسها وهو حق الحياة، مشددًا على أن «الأولوية حاليا لوقف المجازر والإبادة والتطهير العرقي».

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.