وزير الثقافة يشيد بـ«مش روميو وجوليت»: مثال حقيقي للفن الهادف والمؤثر

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، العرض المسرحي الغنائي "مش روميو وجوليت" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن إعجابه بالعرض ورسالتِه، مشيدًا بالأداء المتميز للفنانين وكافة فريق العمل، مركدا أن هذه العروض تساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي، مشددًا على أهمية المسرح في معالجة مختلف المشكلات المجتمعية، بما يمتلكه من قدرة على تشكيل الوعي والوجدان، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات.

كما أثنى وزير الثقافة على الحضور الجماهيري المتميز، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس وعي الأسرة المصرية بقيمة الفن والإبداع، كما استجاب لطلب أبطال المسرحية بعرضها في محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالتنسيق بين قطاعات الوزارة لتنظيم عرضها على أحد مسارح الإسكندرية لمدة أسبوعين، والتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتخصيص حفلات خاصة للطلاب بأسعار مخفضة.

من جانبه، أوضح المخرج هشام عطوة أن العرض يأتي ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتقديم عروض هادفة تهدف إلى نشر الوعي وبناء الإنسان، وتناسب جميع أفراد الأسرة. وأعرب عن امتنانه للدعم الكبير من وزير الثقافة لعروض البيت الفني للمسرح، مؤكدًا أن إيرادات العرض تخطت حاجز المليون جنيه بعد أكثر من 70 ليلة عرض.

يُذكر أن عرض "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، ويضم نخبة من النجوم، منهم: الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان عزت زين، والفنانة دنيا النشار، والفنان طه خليفة، والفنان آسر علي، والفنان طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.



قام بإخراج العرض عصام السيد، وكتابة النص الشعري أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازي، وموسيقى وألحان أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، ومساعدا الإخراج حمدي حسن ومحمود خليل، وإضاءة ياسر شعلان، وملابس علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق.