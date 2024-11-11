11 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ من السبت 11 يناير المقبل، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 مايو.

وأضافت الوزارة أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج (الدور الثاني ) تبدأ يوم السبت 5 يوليو، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة "أبناؤنا في الخارج" بالإدارة العامة للامتحانات، والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج، فتشمل جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات، والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج من فصل دراسي أول وفصل دراسي ثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2024-2025، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام "أبناؤنا في الخارج" والعكس، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام "أبناؤنا في الخارج"، مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول والعكس كذلك.