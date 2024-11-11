إسرائيل: اغتيال قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي مساء الأحد إنه قتل محمد أبو سخيّل، القائد العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأكدت حركة الجهاد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مقتل أبو سخيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في هجوم على مدرسة سابقة في شمال قطاع غزة. كما قتل ابنه وابنته، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

وكان أبو سخيل قد تولى هذا المنصب في مايو الماضي بعد مقتل سلفه على يد الجيش الإسرائيلي.

وتعد حركة الجهاد واحدة من أكثر الجماعات المسلحة تشددا في الشرق الأوسط، ويقوم مقاتلوها بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. ومع ذلك، تعتبر الحركة أقل قوة من حركة حماس.