إقبال مبكر وإجراءات أمنية مشددة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بقنا

شهدت محافظة قنا، صباح اليوم، إقبالا مبكرا من الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد المواطنون منذ الساعات الأولى على مقار التصويت بمختلف المراكز والمدن، وسط أجواء تنظيمية وأمنية هادئة.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا بحضور القضاة والمشرفين، فيما اصطف عشرات المواطنين أمام المقار الانتخابية بمدن قنا ونجع حمادي وقفط ودشنا، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية وتعاون واضح من الجهات التنفيذية لتيسير عملية التصويت.

وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف أمني مشدد، حيث كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط اللجان، ونشرت الدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين سير الانتخابات وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب تنظيم حركة المرور وتخصيص ممرات آمنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن محافظة قنا تضم 352 لجنة فرعية موزعة على 307 مراكز انتخابية بمختلف المراكز والمدن، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، يتنافس على أصواتهم 129 مرشحا على المقاعد الفردية وعددها 9 مقاعد، إضافة إلى 9 مرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر.