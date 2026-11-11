قال الكاتب توماس جوزيف إن الملاحظات التي تلقاها من دار الشروق على روايته «جريمة الثانوية العامة» أحدثت فارقًا واضحًا في النص، مؤكدًا أن مناقشتها أتاحت له تطوير الرواية، مع الاحتفاظ باختياراته الفنية وصوته الخاص.

يأتي ذلك خلال لقاء مناقشة وتوقيع الرواية، الذي أقامه منتدى مدينتي الثقافي، مساء أمس الثلاثاء، بنادي مدينتي الرياضي، وحاوره خلاله الكاتب علي قطب، حول كواليس الكتابة والنشر وبناء الشخصيات.

وردًا على سؤال حول الملاحظات التي صاحبت قبول الرواية للنشر، أوضح جوزيف أن فكرتها الأساسية ظلت كما هي، لكن الملاحظات أسهمت في تطويرها بصورة ملموسة، واصفًا الفارق بين النص قبلها وبعدها بأنه كبير.

وأضاف أن التعامل مع الملاحظات قام على النقاش وتبادل وجهات النظر، فحين كان يتمسك بجزء معين يوضح أسباب اختياره، ويستمع إلى الرأي الآخر. واستشهد بمناقشة تعدد الأصوات، موضحًا أنه رأى أن هذا الأسلوب يمنح الشخصيات فرصة للتعبير عن نفسها، وانتهى الحوار إلى الإبقاء عليه.

وعن احتمال أن تؤدي كثرة الملاحظات والقراءات إلى ضياع صوت الكاتب، قال إنه لا يرى مشكلة في تلقي الآراء، ما دامت تُطرح بوصفها مقترحات قابلة للنقاش، وليست إعادة كتابة للنص بأسلوب شخص آخر أو تعليمات ملزمة.

وأوضح أن تلقي المؤلفات الإبداعية يقوم على اختلاف وجهات النظر والأذواق، وأن ما يعجب قارئًا قد لا يعجب آخر، ولذلك يظل الحوار ومحاولة الإقناع أساسًا للاستفادة من الملاحظات، مع احتفاظ الكاتب بقراره.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخطط للرواية كاملة قبل الكتابة أم يكتشفها أثناء العمل، قال إنه يجمع بين الطريقتين، إذ يحدد عناصر أساسية منذ البداية، من بينها هوية القاتل، ويضع تصورًا لمسار الفصول، لكنه يترك مجالًا للتغيير مع تقدم الكتابة.

وأضاف أن كتابة الرواية تستغرق شهورًا، وقد تمتد لدى بعض الكتّاب إلى سنوات، تتغير خلالها وجهات النظر وتتولد أفكار جديدة، مشيرًا إلى أن مسار «ماريو» لم يكن حاضرًا في التصور الأول، ثم أضافه خلال العمل.

وعن إمكان تغيير مرتكب الجريمة أثناء الكتابة إذا شعر الكاتب بسهولة اكتشافه، أوضح أنه لم يخض هذه التجربة، لكنه يراها ممكنة، لأن الكاتب قارئ أيضًا، وقد يكتشف أن شخصية ما لا تعمل بالصورة التي تخيلها، فيعيد النظر في بنائها أو توزيع الأدوار.

وردًا على اقتراح عرض الرواية قبل النشر على قراء لاختبار قدرتهم على اكتشاف الجاني، قال إنه لا يتيح قراءة النص قبل نشره إلا لدار النشر، ولذلك لم يجرّب هذه الطريقة، ورغم اعتباره الاقتراح جيدًا، لا يعتقد أنه سيطبقه.

وأكد أن اهتمامه في الرواية توزّع بين التشويق وفهم التحولات النفسية، لكن الجانب النفسي استحوذ، بحسب تقديره، على نحو 70% من انشغاله، إذ أراد تتبع انتقال الشخصيات من حال إلى أخرى، وفهم ما أوصلها إلى أفعالها.

وفي ختام الندوة، كرّم زياد الشاذلي، مؤسس ورئيس منتدى مدينتي الثقافي، الكاتب توماس جوزيف والمحاور الكاتب علي قطب، ثم التُقطت الصور التذكارية، ووقّع جوزيف للحضور نسخًا من الرواية.