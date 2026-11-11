-جدتي واظبت على شراء المجلات لي حتى رحيلها.. وأهديتها «جريمة الثانوية العامة» تقديرًا لدورها

قال الكاتب توماس جوزيف، إن أسرته أدت دورًا كبيرًا في تشكيل علاقته بالقراءة منذ الطفولة؛ إذ كان والداه يشتريان له مؤلفات الأطفال، وبخاصة الصادرة عن دار الشروق، بينما واظبت جدته على إحضار المجلات له، وهو ما ترك أثرًا ممتدًا في رحلته مع الكتب والكتابة.

يأتي ذلك خلال لقاء مناقشة وتوقيع روايته «جريمة الثانوية العامة»، الصادرة عن دار الشروق، الذي أقامه منتدى مدينتي الثقافي، مساء أمس الثلاثاء، بنادي مدينتي الرياضي، وحاوره خلاله الكاتب علي قطب، وتطرق إلى دور الأسرة وقراءاته المفضلة.

وردًا على سؤال حول دور أسرته في رحلته، أوضح جوزيف أنه نشأ محبًا لإصدارات الشروق للأطفال، وكانت من أولى وجهاته لشراء الكتب في صباه، مشيرًا إلى أنه لا يزال يحتفظ على مكتبه بكتاب «فهم العالم»، الذي اشتراه له والداه صغيرًا، ويستفيد منه حتى الآن.

وأضاف أن جدته كانت تحضر له مجلة «ميكي» أسبوعيًا، ثم مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» شهريًا، وظلت تفعل ذلك حتى وفاتها حين كان في السابعة عشرة، موضحًا أنه أهداها الرواية تقديرًا لدورها الكبير في رحلته.

وعن قراءاته المفضلة، قال إنه يحب الأدب الروسي، خصوصًا ليو تولستوي، ودوستويفسكي، وقصص تشيخوف، لما يجده في كتاباتهم من اقتراب عميق من الإنسان. وخصّ بالذكر «موت إيفان إيليتش» لتولستوي، مؤكدًا أنها غيّرت نظرته إلى أمور كثيرة.

وأضاف أنه يحب مؤلفات أحمد خالد توفيق، وأن توفيق الحكيم كان من أوائل من قرأ لهم في مراهقته، مستعيدًا قراءته «مصير صرصار» في نحو الثانية عشرة، حين استمتع بعالمها وشخصياتها قبل أن يفهم دلالاتها السياسية.

كما أشار إلى «القصر المسحور»، الذي كتبه توفيق الحكيم بالاشتراك مع طه حسين، معتبرًا أنه يستحق اهتمامًا وقراءة أوسع، خصوصًا أنه يجمع اثنين من كبار الأدب العربي في كتاب واحد.

وفي ختام الندوة، كرّم زياد الشاذلي، مؤسس ورئيس منتدى مدينتي الثقافي، جوزيف والمحاور الكاتب علي قطب، أعقب ذلك التقاط الصور التذكارية وتوقيع نسخ الرواية للحضور.