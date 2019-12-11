ضبط 270 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي في مطروح

قال الدكتور عبد الحميد روتان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن حملة تفتيشية علي محلات بيع الأطعمة بالأسواق، أسفرت عن غلق محل وضبط 270 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد روتان أن الحملة قامت بالتفتيش على عدد 13 محلا لبيع المواد الغذائية، عبارة عن أفران لبيع العيش الحر ومحلات بقالة وبيع لحوم مجمدة ومطاعم، بوسط مدينة مرسي مطروح.

ولفت إلى تحرير 13 محضر جنح لعدم اتباع قواعد النظافة، و12 محضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية، وتحرير إخطار بغلق محل لبيع وترويج سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



تم التحفظ علي المضبوطات، وإرسال الغلق لمديرية أمن مطروح تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.