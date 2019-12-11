ضبط لحوم منتهية الصلاحية داخل دار للمسنين في دمنهور

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه بناء على معلومات وردت لمكتب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بقيام مسؤولي إحدى دور رعاية المسنين بالأبعادية بمركز دمنهور، باستخدام لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في مطبخ الدار.

تم التنسيق مع محمود الرمسيسي مدير عام إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، وتم تفتيش مطابخ دار المسنين، وضبط 32 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة من البسكويت منتهي الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتوجيه الاتهام لمدير الدار ومسؤولي توريد الأغذية للدار بالمحضر رقم 380 جنح أمن دوله طوارئ.

من جانبه، قرر محافظ البحيرة، إرسال كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والأغذية المتنوعة للدار، كما أمر بحسن معاملة نزلاء ونزيلات الدار، وتحسين مستوي معيشتهم ومدهم بكل ما يحتاجونه من ملبس ومأكل.