رئيس المكسيك: شركة للصلب تعيد مبلغ 200 ألف دولار لدعم توفير لقاح كورونا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحفي صباح اليوم الجمعة، إنه يبدو أن شركة صناعة الصلب (ايه اتش إم إس إيه) وافقت على إعادة 200 مليون دولار للحكومة المكسيكية، حسبما أفادت وكالة بلوم بيرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن أوبرادور قوله، إن مبلغ 200 مليون دولار، الناجم عن بيع مصنع أسمدة لشركة النفط الحكومية بيميكس قبل سنوات، سيستخدم لدعم النظام الصحي في المكسيك مع التركيز على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأشار الرئيس المكسيكي إلى أن الشركة قد تعيد الأموال إلى حكومته على أقساط اعتبار من شهر ديسمبر الجاري.