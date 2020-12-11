وزيرة الصحة :المزيد من لقاحات كورونا في الطريق إلى مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مشتركة في منظمة "جافي" للحصول على المزيد من اللقاحات، من دول مختلفة.

ومن بين اللقاحات التي ستحصل عليها قريبا المزيد من كميات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم، كما تم الاتفاق مع شركة استرازينكا للحصول على لقاحها فور اعتماده، فضلا عن لقاحات أخرى مازالت تدرسها اللجنة العلمية.

وذكرت أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد وصول شحنات أخرى من اللقاح.

وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي خلال استقبالها أول شحنة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، أن الوزارة ستدشن موقعا إلكترونيا للتسجيل الإلكتروني للفئات المختلفة للحصول على اللقاح حسب قواعد الاستحقاق، التي وضعتها الوزارة، على يكون بالمجان وليس له أي مقابل مادي، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت على أن أولوية أخذ اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي وبصفة خاصة مستشفيات العزل والصدر والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، وكبار السن.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على الحصول علي اللقاح ضد فيروس كورونا لحماية المواطنين وأمنهم.

وأشارت إلى أنها أخذت اللقاح خلال فترة التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح في مصر، وأن مشاركة مصر في هذه التجارب هو ما أهلها للحصول على اللقاح بشكل مبكر للغاية.

ووجهت الوزيرة الشكر للصين والإمارات على مساعدتهما لمصر في هذا الصدد.

وأضافت الوزيرة أن مصر حصلت على الشحنة الأولى من اللقاح فور حصوله على موافقة الطوارئ عليه من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت أيضا أن اللقاح حصل على الموافقة النهائية لتداوله من دولة الإمارات أمس، لافتة النظر إلى أن مصر هي أول دولة تحصل علي اللقاح في أفريقيا.