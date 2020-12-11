الجيش اليمني يعلن مقتل 12 عنصرا من الحوثيين في معارك جنوب البلاد

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، بمقتل 12 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي :"إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع".



وأضاف البيان، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين "أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد رجال الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".



وأشار البيان إلى أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المعدات والآليات "التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم".



وتتقاسم القوات الحكومية ومسلحو الحوثيين السيطرة على محافظة الضالع.



وتشهد أجزاء من المحافظة معارك متقطعة بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.