مصر تتفق مع العراق على إرسال فريق لدراسة احتياجات السوق والفرص المتاحة

منهل الخباز: دراسة لإقامة معرض مصري دائم للمنتجات المصرية بالعراق



قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع العراق على إيفاد فريق فني من الوزارات والجهات المعنية المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة، للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقي، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين، مشيرة إلى وجود رغبة لدى العديد من رجال الاعمال المصريين في التواجد بالسوق العراقي والمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار، وفق بيان الوزارة اليوم.



وعقدت جامع جلسة مباحثات موسعة التي مع منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي والذي يزور مصر حالياً ضمن وفد حكومي، لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق وذلك على هامش زيارة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت جامع حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق فى كافة المجالات وخاصة التعاون الصناعي والتجاري خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مصر والعراق وتحويلها إلى مشروعات تعاون اقتصادي تسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.



وبحسب وزيرة الصناعة، فإن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة في إطار مبادرة إعمار العراق وإمكانية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشركات والقطاع الخاص المصري خاصةً في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كل الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق، مشيرةً إلى أن الشركات المصرية لها باع طويل في التعاون التجاري والاستثماري مع كافة الدول العربية وخاصةً العراق.



فيما أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق، مشيراً إلى أن العراق يفتح ذراعيه لاستقبال المنتجات المصرية. وتحدث الخباز عن حرص العراق على الإستفادة من التجربة المصرية فى مجال الإصلاح التشريعى للقوانين المرتبطة بالشأن الإقتصادى وذلك بهدف المساهمة فى خلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي.

وأضاف أن العراق تسعي لتنظيم معرض دائم للمنتجات المصرية بالسوق العراقي وذلك لما يتمتع به المنتج المصري من سمعة رائجة وقبول من المواطن العراقي، مشيراً إلى هناك عدد من الصناعات التي تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات المصرية بالسوق العراقي أهمها الجلود والسيراميك والأدوية، والحديد والبتروكيماويات.