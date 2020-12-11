فيرنانديز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

حصل البرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عن شهر نوفمبر المنصرم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يعلن من خلاله فوز فيرنانديز بالجائزة.

وتفوق فيرنانديز على كل من بن تشيلويل، ظهير أيسر تشيلسي، وجاك جريليش، قائد أستون فيلا، وبيير إيميريك هوييبرج، لاعب وسط توتنهام، وأنجلو أوجبونا، مدافع وست هام، وجيمس وارد براوز لاعب ساوثهامبتون.

وخاض برونو فيرنانديز، مع اليونايتد في شهر نوفمبر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وخلق 9 فرص.