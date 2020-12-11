في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، عندما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج الانتخابات، وافقت زوجته ميلانيا ترامب علنًا ما قال، لكن في السر، بعد بضعة أيام من الإحصاء النهائي، كلفت السيدة الأولى من يسأل سرًا عن ما هو متاح لها من حيث مخصصات حياة ما بعد البيت الأبيض.

بينما ينشغل الرئيس باكتشاف طريقة للبقاء في البيت الأبيض، تحدد السيدة الأولى ما يجب تخزينه، وما يذهب إلى ممتلكات ترامب في مدينة نيويورك، وما يجب وضع علامة عليه للشحن إلى مارالاغو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا.

وقال مصدر آخر مطلع على حالة ميلانيا ترامب العقلية "إنها تريد فقط العودة إلى المنزل". وردًا على سؤال حول ما تشعر به السيدة الأولى بشأن الشائعات التي قد يعلن زوجها عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية في 2024، أضاف المصدر: "قد لا يتم ذلك بشكل جيد".

وأحضرت ميلانيا ترامب بهدوء مارسيا لي كيلي إلى طاقمها الضئيل في الجناح الشرقي في أبريل نيسان الماضي، كموظفة حكومية خاصة يمكنها إضافة الجاذبية والخبرة. وهي غير مدفوعة الأجر وتعمل كمتطوعة، لكن وظيفتها كمستشارة خاصة لزوجة الرئيس أثبتت أنها مفيدة في الأشهر الأخيرة من عملها.

وبعد أن أصبح واضحًا أن ميلانيا ترامب بحاجة إلى الاستعداد لحياتها بعد واشنطن، طلبت السيدة الأولى من كيلي أن تسأل سرا من معارفها في الجناح الغربي وعضو في مكتب الإدارة والميزانية عما إذا كان هناك دافع ضرائب الأموال المخصصة للسيدات الأوائل السابقات، وفقًا لمصدرين مطلعين على المناقشات.

الجواب القصير هو لا. في حين أن هناك امتيازات ما بعد الرئاسة لمثل هذه الأشياء للقائد العام المنتهية ولايته، وميزانيات لإنشاء مكتب رسمي وموظفين وتغطية بعض تكاليف السفر، لا يوجد شيء من الحكومة لأي سيدة أولى، باستثناء مبلغ ضئيل قدره 20 ألف دولار. ومعاش عام، يُدفع فقط في حالة وفاة زوجها.

المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها كيلي بشأن الميزانية لم تمنع ميلانيا من تحويل طاقتها إلى مغادرة واشنطن.

وفقًا لمناقشات مع ثلاثة مصادر مُطلعة، هناك حاليًا جرد مستمر في البيت الأبيض لأثاث السيدة الأولى وأعمالها الفنية والأغراض الشخصية.

في حين قال مصدر إن ميلانيا ترامب تركز الآن على الذهاب إلى مار أيه لاغو، مما يضمن انتقالًا سلسًا خارج واشنطن لنفسها ولابنها بارون البالغ من العمر 14 عامًا، الذي أكد أحد المصادر أنه سينهي سنته الدراسية في فلوريدا، وليس في المدرسة الخاصة الفاخرة بضواحي ماريلاند التي التحق بها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبينما لم يتنازل ترامب حتى الآن، فإن ميلانيا ترامب تشرف بالفعل على شحنات الأغراض الشخصية إلى مار أيه لاغو من البيت الأبيض وبنتهاوس برج ترامب في مدينة نيويورك، حسبما أكد مصدر في المنتجع لشبكة CNN.

وبالنسبة لعائلة اعتادت على عدة طوابق من المعيشة في مانهاتن، كما يعكس سكن ترامب في برج ترامب، فسيتم تقليص حجمها إلى حد كبير للإقامة في Mar-a-Lago، وهو جزء من سبب قيام السيدة الأولى الآن بتعديل أماكن خاصة، حيث، كما هو الحال في البيت الأبيض، لديها جناح غرفة نوم وغرفة ملابس خاصة بها.

ويغطي منزل مار أيه لاغو ما يقرب من 3 آلاف قدم مربع من المبنى الرئيسي للعقار، وهي نسبة سخية للعديد من العائلات، لكنها شقة استوديو نسبيًا بعد العيش في قصر البيت الأبيض الذي تبلغ مساحته 55 ألف قدم مربع.

وقال مصدر مطلع على الاستعدادات لوصول ترامب في يناير كانون الثاني المقبل، إن هناك حاليًا "تواجد مكثف بالفعل للخدمة السرية الآن" في مار أيه لاغو، حيث يتم تقييم العناصر الأمنية لحماية ترامب على المدى الطويل".

وتشير استفسارات السيدة الأولى حول الأموال لمكتب وموظفين إلى أنها تفكر في إنشاء مكتب رسمي بعد البيت الأبيض ، كما تفعل معظم السيدات الأوائل، لمواصلة المبادرات أو أهداف السياسة التي بدأت أثناء وجود أزواجهن في المنصب. إلا أن شخصًا آخر على دراية قال إنه لم يتم تحديد أي خطط مؤكدة لكيفية أو متى قد يتشكل ذلك.